Premi massimi solo a tre dipendenti su dieci: nuovo tentativo di stop per i bonus a pioggia
Obiettivi e risorse collegate da definire ogni anno entro il 31 marzo
A rendere più effettivi i sistemi di valutazione del personale pubblico hanno provato in molti, con risultati non esattamente brillanti che legittimano qualche scetticismo su ogni nuovo tentativo. Ma una riforma ambiziosamente intitolata al «merito», che arriva dopo più di tre anni di pressing costante esercitato dal titolare della Funzione pubblica Paolo Zangrillo con le direttive e gli atti di indirizzo sui contratti, non poteva esimersi dalla sfida: ora portata avanti con un gruppo di 11 articoli...