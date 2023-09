Preparazione dei rifiuti per il riutilizzo con modalità semplificata di Paola Ficco

In vigore da sabato 16 settembre il nuovo regolamento sulle procedure semplificate per autorizzare l'operazione di recupero di rifiuti individuata come «preparazione per il riutilizzo»









Entra in vigore sabato 16 settembre il nuovo regolamento sulle procedure semplificate per autorizzare l'operazione di recupero di rifiuti individuata come «preparazione per il riutilizzo». È il Dm 10 luglio 2023, n. 119 («Gazzetta Ufficiale» del 1°settembre 2023, n. 204). L'articolo 183, comma 1, lettera q), Dlgs 152/2006 definisce tale operazione come «controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere...