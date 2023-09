Prerogative sindacali, l'Aran fa il punto sulle regole da seguire di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Lo scorso 6 settembre l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ho diffuso sul proprio sito web dei pareri che consentono di fare chiarezza su alcune criticità emerse nella gestione delle prerogative sindacali.

In primo luogo l'Agenzia (CQRS188) fornisce delle precisazioni in ordine alle informazioni da rendere alle organizzazioni sindacali in sede di ripartizione annuale del monte ore dei permessi per l'espletamento del mandato.

Di norma, le amministrazioni pubbliche...