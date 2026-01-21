Fisco e contabilità

Preventivi, commercialisti e Ancrel aggiornano ancora lo schema di parere per i revisori dei conti

Nel documento l’aggiornamento a tutte le ultime disposizioni normative e di prassi emanate oltre alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

di Daniela Casciola

Il Consiglio e la Fondazione di ricerca nazionali dei commercialisti, in collaborazione con l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), rendono disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028 aggiornato con la Legge di bilancio 2026”.

Il documento rappresenta un aggiornamento ulteriore...

