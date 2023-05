Preventivi, si può non applicare il disavanzo ripianato in misura superiore rispetto al piano di riequilibrio non ancora approvato di Anna Guiducci

La Sezione Autonomie della Corte dei conti interviene sulla questione di massima









É possibile non applicare al bilancio di previsione degli esercizi successivi il disavanzo di amministrazione ripianato in misura superiore rispetto a quanto previsto in attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non ancora approvato. Con la delibera n. 9/2023, la Sezione Autonomie della Corte dei conti interviene sulla questione di massima riguardante i rapporti tra la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e la facoltà di riduzione della quota di disavanzo da applicare...