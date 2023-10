Preventivo 2024-26, dal oggi le proposte dei responsabili tornano al finanziario per la quadratura finale di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

La tempistica per ogni fase del processo di bilancio è stata introdotta dal Dm 25 luglio 2023









Prosegue la staffetta per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026: chiusa la finestra assegnata ai servizi, il documento torna sulla scrivania del responsabile finanziario per il rush finale. La tempistica per ogni fase del processo di bilancio è stata introdotta dal Dm 25 luglio 2023, con vigenza immediata. Entro il 15 settembre, nei Comuni diversi dai piccoli, i responsabili dei servizi dovrebbero aver ricevuto, da quello finanziario, il primo bilancio tecnico a legislazione vigente e amministrazione invariata e, se elaborate, le linee guida della giunta.

Nella finestra tra il 15 settembre e il 5 ottobre i responsabili hanno il tempo di verificare le previsioni di entrata e di spesa di competenza per il triennio 2024-2026, inviando proposte di integrazione e modifica delle stesse, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell’eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, modalità di gestione dei servizi, come scadenze affidamenti, proroghe, nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare, dati inerenti il personale e qualsiasi altra informazione utile alla programmazione). I responsabili devono effettuare il bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia ricorrenti e non ricorrenti, ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.

Il contributo dei responsabili dei servizi deve essere esteso anche alle previsioni di cassa 2024 e all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Entro il 5 ottobre 2024 il servizio finanziario deve ricevere le proposte di modifica e integrazioni formulate dagli altri responsabili. Per la regola del silenzio assenso, la mancata risposta va intesa come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilità.

A seguire, il responsabile del servizio finanziario verifica le proposte avanzate dai vari servizi nel rispetto dell’articolo 153, comma 4, del TUEL e predispone il bilancio di previsione aggiornato con le informazioni dei servizi e completo degli allegati.

Con l’invio delle previsioni, i responsabili dei servizi devono avviare anche la predisposizione delle deliberazioni di cui all’articolo 172, comma 1, lettere b) e c), del Tuel corredate dal parere tecnico (deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali eccetera).

Nel caso in cui dalle proposte ricevute emergano squilibri, il responsabile del servizio finanziario deve chiedere indicazioni utili per giungere al pareggio alla giunta, al segretario e al direttore generale, dove previsto. In assenza di risposte, il servizio finanziario elabora comunque la proposta di bilancio “quadrato”, illustrando e motivando le proposte formulate.

Nella tabella di marcia prevista dal principio contabile entro il 20 ottobre, il responsabile finanziario dovrà trasmettere alla giunta lo schema di bilancio di previsione 2024-2026 completo di tutta la documentazione (escluso il parere dell’organo di revisione).

Possono seguire eventuali ulteriori richieste di modifica avanzate dalla giunta. In ogni caso, entro il 15 novembre, il schema di previsione 2024-2026 deve essere approvato dall’organo esecutivo, al fine di dare spazio all’organo di revisione obbligato a rilasciare il parere (entro 15 giorni) e al Consiglio tenuto ad approvare il documento entro il 31 di dicembre.