Prevenzione incendi, abilitazione manutentori rinviata al settembre 2026

Con il quarto differimento consecutivo slitta ancora l’obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori che intervengono su impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio. Il rinvio di un ulteriore anno fa slittare al 25 settembre 2026 l’obbligo per i tecnici manutentori di conseguire l’abilitazione per poter mantenere in efficienza presidi antincendio quali: estintori, reti di idranti, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione e allarme, sprinkler e altri sistemi di spegnimento, sistemi ...

