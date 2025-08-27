Prevenzione incendi, abilitazione manutentori rinviata al settembre 2026
Ennesimo slittamento di un anno per la scadenza originariamente fissata al settembre 2022 a carico dei tecnici preposti alla verifica del funzionamento di impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio
Con il quarto differimento consecutivo slitta ancora l’obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori che intervengono su impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio. Il rinvio di un ulteriore anno fa slittare al 25 settembre 2026 l’obbligo per i tecnici manutentori di conseguire l’abilitazione per poter mantenere in efficienza presidi antincendio quali: estintori, reti di idranti, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione e allarme, sprinkler e altri sistemi di spegnimento, sistemi ...