Prevenzione incendi, l’adeguamento degli ospedali vale 7 miliardi

Servono 7 miliardi per la messa in sicurezza antincendio degli ospedali. La stima emerge da una indagine condotta dalla Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) tra le proprie aziende associate allo scopo di verificare lo stato di applicazione e il fabbisogno finanziario per l’applicazione della normativa anti incendio prevista dal D.M. 19/03/2015. I dati sono stati raccolti a dicembre del 2023 su un campione del 19% dei presidi ospedalieri e del 12% delle strutture sanitarie ...

