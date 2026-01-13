Prevenzione incendi, si allontanano (ancora) le scadenze per musei e altri luoghi della cultura
Per effetto del Milleproroghe vengono prorogati i termini del piano di adeguamento la cui prima scadenza (sempre posticipata) era stata fissata al 2022. Tutte le scadenze aggiornate sulla prevenzione incendi
Per gli istituti e i luoghi della cultura sottoposti a vincolo dal Codice dei beni culturali e del paesaggio c’è tempo fino al 31 dicembre 2026 per adempiere alle prescrizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi. Un differimento che vale non solo per gli immobili di proprietà dei ministeri, ma anche degli enti territoriali. Entro la stessa data va predisposto anche il Piano di limitazione dei danni (Pld) del patrimonio culturale, ossia il documento in cui si pianificano le procedure...