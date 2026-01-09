Prezzario nazionale e Osservatorio: la Manovra punta al coordinamento ma si rischia nuova complessità
La legge di Bilancio 2026 introduce un riferimento centrale per i costi dei lavori pubblici, ma lascia spazio a sovrapposizione e contenzioso: l’analisi delle novità
La legge di bilancio 2026 (30 dicembre 2025, n. 199) contiene, ai commi da 487 a 489 dell’articolo 1, disposizioni di carattere generale destinate a incidere sul meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dei contratti di appalto per il futuro, sia pure condizionatamente all’emanazione di alcuni provvedimenti attuativi. Analogamente a quanto visto nel precedente articolo per le altre disposizioni relative agli appalti in corso, anche queste riguardano esclusivamente il settore dei lavori, con esclusione...