Principio di rotazione, anche nei settori esclusi conta l’apertura effettiva al mercato
Tar Lazio: illegittima l’esclusione del gestore uscente con un avviso aperto a tutti gli operatori senza limiti o selezioni discrezionali
Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti non trova applicazione nelle procedure, ancorché escluse dall’ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora la stazione appaltante abbia previamente svolto un’indagine di mercato aperta alla generalità degli operatori economici del settore e abbia previsto l’invito a partecipare per tutti coloro che abbiano manifestato interesse...