Priorità lotta al dissesto e fognature di Celestina Dominelli

Sull’attuazione delle misure incidono anche le lungaggini legate agli iter autorizzativi









Compaiono in cima all’elenco delle misure più in affanno sia per circostanze oggettive (come l’aumento dei costi delle forniture e/o la scarsità dei materiali), ma anche per difficoltà legate agli iter autorizzativi nonostante le semplificazioni introdotte: si tratta dell’investimento legato alla gestione e alla riduzione del rischio idrogeologico, nonché dell’intervento per la fognatura e la depurazione. Entrambe le misure sono targate ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e, secondo...