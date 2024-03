Privacy, Comune multato per gli aiuti agli indigenti

Neppure i dati estratti e trattati da un’amministrazione pubblica con finalità prettamente assistenziali sono “insensibili” alle regole della privacy europea. L’ente che si attiva deve infatti avvisare gli interessati entro i termini di legge, ed è tenuto comunque a cancellare quelli trattati illecitamente, anche se il titolare non si sia mosso in tal senso - per esempio perché non informato dell’iniziativa.

Una nuova sentenza della Corte di giustizia Ue - causa C-46/23, Újpesti Polgármesteri Hivatal...