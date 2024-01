Privacy, responsabilità erariale al funzionario e assoluzione per il sindaco

Oggetto del giudizio nella sentenza n. 1/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano è il ristoro dell’indebito pregiudizio patrimoniale subito dal Comune in conseguenza della sanzione irrogata dal Garante per plurime violazioni della disciplina in materia di dati personali. E in particolare, nel merito, il Collegio giudicante era stato chiamato ad accertare la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, della responsabilità contabile nei confronti del sindaco quale...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi