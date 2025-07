Procedura in cinque tappe per attivare gli aumenti dello sblocca stipendi

Il calcolo delle somme che possono essere destinate all’aumento del tetto del salario accessorio dei dipendenti e delle elevate qualificazioni; la verifica del rispetto dell’equilibrio di bilancio; l’adozione di una delibera di giunta e di una del consiglio e la contrattazione integrativa. Sono questi i cinque passaggi che gli enti devono effettuare per utilizzare la possibilità di incrementare il fondo per i dipendenti e le risorse per posizione e risultato delle elevate qualificazioni.

