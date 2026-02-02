Prodotti da costruzione, giro di vite sull’emissione di sostanze nocive
Dai materiali di riciclo ai prodotti per le costruzioni, dai calcestruzzi preconfezionati ai serramenti, dai laterizi alla rubinetteria. Le novità (in raccordo con le regole Ue) per chi produce, utilizza e installa
Diventano più severi i limiti di emissione di sostanze nocive in ambienti interni. Per i calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati, nonché per i prodotti prefabbricati in calcestruzzo e in calcestruzzo vibrocompresso e per i laterizi dovrà essere specificata la percentuale delle singole frazioni di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto. Una nuova regola che gode di un periodo transitorio di 36 mesi. Viene, inoltre, modificata la percentuale del contenuto di materiale recuperato...