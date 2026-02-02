Prodotti da costruzione, giro di vite sull’emissione di sostanze nocive

Diventano più severi i limiti di emissione di sostanze nocive in ambienti interni. Per i calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati, nonché per i prodotti prefabbricati in calcestruzzo e in calcestruzzo vibrocompresso e per i laterizi dovrà essere specificata la percentuale delle singole frazioni di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto. Una nuova regola che gode di un periodo transitorio di 36 mesi. Viene, inoltre, modificata la percentuale del contenuto di materiale recuperato...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi