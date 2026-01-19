Prodotti per le costruzioni, via alla transizione graduale (e green)
L’8 gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento Ue che abroga in gran parte quello del 2011 ma l’impatto maggiore si avrà con l’emanazione delle specifiche tecniche armonizzate
L’8 gennaio 2026 ha iniziato a produrre effetti il nuovo regolamento europeo per la marcatura Ce dei prodotti da costruzione. Entrato in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta dell’Unione europea, ossia il 7 gennaio 2025, il regolamento 2024/3110 inizia ora ad avere efficacia. Sia avvia così la graduale transizione verso le nuove norme. Intanto è in gran parte abrogato il Regolamento Cpr 305 del 2011, mentre la maggior parte delle novità più importanti arriverà con l’emanazione delle specifiche...