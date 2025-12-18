Professioni, via lo stop - Il debito fiscale taglia le parcelle dalla Pa
In arrivo la riformulazione dell’emendamento governativo Niente blocco integrale, verso l’esclusione per gli arretrati di Inps e Inail
Dopo i dietrofront su Irap, dividendi e compensazioni e i ripensamenti parziali sugli affitti brevi, nelle convulse ore di ieri in cui si è cercata una nuova soluzione sulle pensioni ha preso forma anche una mezza retromarcia sui compensi dei professionisti della Pa. Sembra infatti destinato a tramontare il blocco totale delle fatture nei confronti di chi ha debiti con Fisco, Inps o Inail, introdotto dal Governo a metà ottobre nel disegno di legge di bilancio e rinforzato da un emendamento dell’Esecutivo...