Professionisti con debiti fiscali, blocco totale ai pagamenti Pa
Depositati gli emendamenti con cui il governo ripensa la manovra. Blocco dei compensi esteso a tutti gli incarichi. Monitoraggio sulle regioni che non rispettano gli standard di servizio in sanità
L’emendamento alla manovra per correggere il blocco dei pagamenti delle Pa ai professionisti con i debiti fiscali è arrivato in commissione Bilancio al Senato. Ma nella sua versione finale, scritta direttamente dal Governo e bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, non allenta le regole definite dal disegno di legge approvato dal Governo a metà ottobre. Anzi, estende il blocco a tutti gli «emolumenti», compresi quelli dovuti da soggetti diversi dalla Pa per incarichi con compensi «a carico...
I crediti stralciati tra Fcde e Fsc
di Nicola Cinosi (*) e Arianna Bencini (**) - Rubrica a cura di Ancrel