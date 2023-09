Progettazione, ad agosto record negativo per i bandi di gara di M.Fr.

Oice: pubblicati solo 98 avvisi: è il numero più basso dal 1996. Nel bimestre luglio-agosto 265 bandi contro gli 820 dello stesso periodo del 2022. Lupoi:









Nel mese di agosto sono stati rilevati solo 98 bandi di servizi di ingegneria e architettura. Il dato si legge nel bollettino mensile dell'Oice. Si tratta, commenta l'associazione delle società di ingegneria, del «numero più basso dall'inizio della rilevazione dell'osservatorio nel 1996». Il valore complessivo a base d'asta è pari a 175,4 milioni. Rispetto allo stesso mese del 2022 si è registrato un calo del 77,8% in numero di avvisi e del 34,0% in valore. Il dato è in calo anche rispetto al luglio...