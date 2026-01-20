Progettazione, bilancio 2025 oltre le previsioni grazie allo sprint dei bandi di fine anno

Nel 2025 sono stati mandati in gara servizi tecnici di ingegneria e e progettazione per 2,8 miliardi di euro, il 47,1% in più rispetto all’anno prima, mentre nel mese di dicembre 2025 si è registrato un «vero e proprio boom» con 708,7 milioni di euro di importi di gara, «la migliore performance di fine anno di sempre». Lo dice l’Oice in una nota che riassume il bilancio del 2025 delle gare pubbliche di progettazione e servizi tecnici, in base alle rilevazioni dell’osservatorio Oice/Informatel. Il...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi