Progettazione, il Demanio manda in gara servizi tecnici per 6,4 milioni di euro di M.Fr.

Gara in otto lotti, con accordo quadro. Tre vincitori per ciascun lotto. Offerte entro il 24 luglio prossimo. Ancora da individuare gli immobili oggetto del servizio









L'Agenzia del Demanio comunica di aver pubblicato un bando per la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici (tre per ciascun lotto) relativo a servizi tecnici di progettazione per interventi su edifici esistenti e di nuova edificazione. Il valore potenziale complessivo stimato è di 6,4 milioni di euro, con un importo di 800mila euro per lotto. Il termine per la presentazione delle offerte è il 24 luglio 2023 (ore 12:00).



Ciascun operatore economico interessato potrà presentare...