Progettazione, seguono il veccho codice tutti gli incarichi basati su gare precedenti al 1° luglio di Roberto Mangani

Dalla riduzione a due soli step progettuali alla determinazione dei corrispettivi: focus sulla disciplina prevista dal nuovo codice









Dal 1° luglio, data di efficacia del Dlgs 36/2023, cambiano anche le regole in materia di progettazione e verifica (validazione) dei progetti. Le nuove norme contegono significative novità, che in linea generale si muovono in una logica di semplificazione del quadro regolatorio e di adattamento dello stesso al principio del risultato, declinato dall'articolo 1° del nuovo Codice.

Occorre tuttavia chiarire in primo luogo quali siano i progetti cui si applica la nuova disciplina e, al contrario, quali...