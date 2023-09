A Taranto parte la progettazione del waterfront Porto-città (e non solo) di M.Fr.

Dall'Autorità di sistema portuale gara in due lotti da oltre 17 milioni di euro per le opere portuali del piano 2023-2025. Offerte entro il 10 ottobre











L'autorità di sistema portuale del Mar Ionio ha pubblicato un bando in due lotti per affidare - con procedura aperta - i servizi di progettazione e ingegneria per un valore di circa 17, 3 milioni di euro (esattamente 17.313424,59 euro). L'importo, segnala il bando, potrebbe essere incrementato di ulteriori 3,5 milioni circa considerando l'eventuale massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento ex articolo 120, comma 9 del Codice appalti. In tal caso, l'importo complessivo della gara...