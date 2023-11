Progressioni economiche, ampio spazio all’integrativo tra i criteri da utilizzare per eventuali ex aequo di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Il contratto del 16 novembre 2022 non ha disposto nulla in merito all’individuazione dei criteri di priorità da applicare in caso di parità di punteggi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il contratto del 16 novembre 2022, nel riscrivere la disciplina delle progressioni economiche all’interno delle aree (conosciute anche come «differenziale stipendiale»), non ha disposto nulla in merito all’individuazione dei criteri di priorità da applicare in caso di parità di punteggi. Ne consegue che la contrattazione integrativa lascia ampia libertà di scelta rispetto ai parametri utilizzare.

È questa la precisazione fornita dall’Aran con il parere prot. entrata n. 6963/2023.

Come è noto, l’ultimo...