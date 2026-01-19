Progressioni economiche, conta solo la decorrenza: il chiarimento Aran sul requisito temporale
L’Agenzia interviene sul comparto Funzioni centrali, ma con indicazioni perfettamente sovrapponibili a quelle del contratto Funzioni locali del 16 novembre 2022
Quando si parla di progressioni economiche all’interno delle aree, un terreno di inciampo non è tanto la selezione in sé quanto il rispetto del requisito temporale minimo da un passaggio all’altro. Su questo punto arriva ora un netto chiarimento dell’Aran, destinato a fare scuola anche fuori dal comparto di riferimento.
Con l’orientamento applicativo ID 36247, l’Agenzia interviene infatti sul comparto Funzioni centrali, ma con indicazioni perfettamente sovrapponibili a quelle del contratto Funzioni...