Progressioni economiche, legittimo valorizzare soltanto l’esperienza maturata presso l’ente
Cassazione: scelta non impedita dalla contrattazione nazionale, né da altra disposizione di legge
La valorizzazione dell’anzianità di servizio prestato presso la Pa datore di lavoro può essere l’unica esperienza professionale presa in considerazione per l’individuazione dei beneficiari delle progressioni economiche orizzontali, all’interno della stessa area professionale, unitamente agli altri e diversi criteri di valutazione.
La decisione dell’ente datore di lavoro di effettuare la valutazione della professionalità dei propri dipendenti, considerando soltanto l’esperienza lavorativa maturata ...