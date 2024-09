Progressioni, ferie, stipendi: tutte le novità sul tavolo del contratto negli enti locali

Sono entrate nel vivo le trattative per il rinnovo del contratto del personale delle funzioni locali per il triennio 2022/2024. L’obiettivo è quello di giungere entro l’anno alla sua sottoscrizione definitiva o quanto meno alla firma della preintesa. Le novità di maggiore rilievo su cui sembra essere stata raggiunta una intesa sono: il restyling e il rafforzamento delle relazioni sindacali, lo spostamento al 30 giugno 2026 del termine delle progressioni verticali in deroga, la possibilità per le ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi