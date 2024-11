Project financing, niente risarcimento in caso di revoca della gara

In caso di revoca della finanza progetto l’amministrazione non può essere condannata a risarcire il danno nemmeno per responsabilità precontrattuale, atteso che nessuna violazione del dovere di correttezza negoziale è dato ravvisare nel suo comportamento nel caso in cui non abbia mai dato luogo al minimo affidamento. La fase precontrattuale inizia solo dopo l’espletamento della gara, quando si apre la fase negoziale. L’indennizzo, di cui all’art. 21 quienques della legge n. 241/1990, pertanto, è ...

