Project financing post-Correttivo tra complicazioni e scarsa chiarezza: analisi fase per fase
Una sentenza del Tar Sicilia offre l’occasione per fare il punto sul funzionamento della nuova disciplina che comporta diverse criticità operative. Primo di due articoli
La recente sentenza del Tar Sicilia 24 ottobre 2025, n. 2970 – già commentata su questo giornale – ha affrontato la questione di diritto transitorio relativa all’individuazione della disciplina applicabile a una procedura di project financing in corso al momento dell’entrata in vigore del Dlgs 209/2024 (Decreto correttivo) che ha modificato la normativa di riferimento contenuta nell’articolo 193 del Dlgs 36/2023.
La questione assume particolare rilievo in quanto il decreto Correttivo ha profondamente...