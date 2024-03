Pronti 48mila posti per i docenti a caccia della nuova abilitazione I 1.492 percorsi abilitanti. In arrivo il decreto del ministero dell’Università che ripartisce gli slot per i corsi formativi degli atenei e delle istituzioni Afam. Pronti 1.588 esoneri totali e 3.176 parziali per i futuri tutor