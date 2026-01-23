Amministratori

Proroga al 15 febbraio per il questionario Agid sui documenti informatici

Il rinvio consente a Pa, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico di completare le verifiche sul ciclo di vita dei documenti digitali

di Clemente Lombardi e Giuseppe Fiorillo

Con linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici da identificare nei documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Il differimento riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di ...

