Proroghe solo in casi eccezionali e non oltre i termini previsti dal bando
Il Tar Sicilia ricorda che l’allungamento del contratto è ammesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova gara in caso di pregiudizio per l’interesse pubblico
La proroga tecnica si applica solo in casi eccezionali, nei quali risultano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara possa determinare un grave danno all’interesse...