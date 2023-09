Prospetto aliquote Imu: l’approvazione viaggia sul canale telematico di Pasquale Mirto









Con una nota del 22 settembre il dipartimento delle Finanze comunica la messa a disposizione dei Comuni dell’applicazione informatica per l’approvazione del prospetto delle aliquote Imu. Con decreto del 7 luglio 2023 sono state individuate le fattispecie Imu per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote. L’applicazione informatica, attraverso una serie di menù, riporta tutte le casistiche che i Comuni possono scegliere, oltre a richiedere l’indicazione di alcuni casi di esenzione, che a stretto rigore sono previsti nel regolamento e non nella delibera di approvazione delle aliquote.

Ai Comuni viene data la possibilità di testare l’applicazione caricando le aliquote 2023 (unico anno selezionabile, per ora), simulando l’elaborazione del prospetto. Questa possibilità è prevista fino a fine ottobre, ed è importante per capire, da un lato, se il Comune può replicare le aliquote in vigore, e, dall’altro lato, se vi sono casistiche che devono essere meglio informatizzate o che necessitano di puntualizzazione. I Comuni potranno inviare le loro segnalazione al Mef, all’indirizzo df.dltff.uff12@mef.gov.it. Ad esempio, è stato già rilevato un problema sulle aliquote per i terreni agricoli dei Comuni inclusi nella circolare 9/1993, che sono esenti; in questo caso, l’applicativo non permette di inserire l’aliquota per i terreni agricoli, ma non si tiene conto che nell’elenco dei Comuni individuati dalla circolare ci sono anche Comuni per i quali l’esenzione opera solo per una parte del loro territorio.

Al di là di questi problemi, terminata la sperimentazione, i Comuni potranno elaborare, da novembre, il prospetto delle aliquote per l’anno 2024, e da gennaio 2024 sarà messa a disposizione anche la funzionalità di trasmissione del prospetto al Mef.

Si ricorda che la delibera approvata senza il prospetto è improduttiva di effetti, e che tutti i Comuni sono tenuti comunque a riapprovare le aliquote secondo la nuova procedura, anche nell’ipotesi di mera conferma delle aliquote vigenti nel 2023. Infatti, l’articolo 1, comma 767, legge 160/2019 (come modificato dalla legge di bilancio 2023) prevede che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, e quindi a decorrere dal 2024, in deroga alla norma che prevede la conferma tacita delle aliquote vigenti, in assenza di delibera di variazione, si applicano le aliquote di base previste dalla normativa Imu, e queste continueranno ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una delibera secondo le nuove modalità. Pertanto, tutti i Comuni dovranno riapprovare obbligatoriamente le aliquote Imu entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, e con obbligo di trasmissione entro il 14 ottobre (2024), ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre 2024. Come detto, senza aspettare ottobre, i Comuni potranno trasmettere i dati già da gennaio 2024.