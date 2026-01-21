Pubblici spettacoli, ridotti i tempi per il Comune che deve autorizzare l’evento

Nuove misure di semplificazione in tema di pubblici spettacoli dalla legge 182/2025.

Oltre alla standardizzazione e razionalizzazione della procedura semplificata con Scia per eventi di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente (compresi le rassegne e i festival), introdotta dall’articolo 34, la legge di semplificazione...