Puglia, con tre bandi vanno in gara 27,7 milioni per la mitigazione del rischio idrogeologico

Procedure promosse dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto nella Regione









Le opere idrauliche e la stabilizzazione del terreno sono le tipologie dei lavori che il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia manda in gara con tre bandi per un valore complessivo di 27,7 milioni.

Il primo appalto, dall'importo di 10.913.410 euro, prevede i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico Fsc 2014 - 2020 «patto per lo sviluppo della Regione Puglia», lotto 2 adeguamento e messa in sicurezza del canale di gronda della rete pluviale a...