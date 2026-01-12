Punto per punto, le altre novità della riforma della Corte conti

La riforma della Corte dei conti è legge. Il Senato ha approvato definitivamente il ddl che modifica la legge 20 del 1994 e delega il governo a emanare ulteriori disposizioni in materia di funzione della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

Una delle principali novità è la definizione puntuale della colpa grave. Questa viene definita come...