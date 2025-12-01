Qualità della vita 2025: Trento torna in vetta - Si conferma il Nord-Est e Roma guida la risalita delle città metropolitane Bolzano e Udine al secondo e terzo posto in una top ten che premia i territori settentrionali, incluse le aree di Bologna (quarta) e Milano (ottava) Reggio Calabria ancora in coda a una graduatoria estremamente polarizzata







