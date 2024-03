Quanto sono accessibili e smart le nostre amministrazioni?

Recita l’articolo 9, comma 7, Dl 179/2012 che «entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche elencate nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l’utilizzo del telelavoro».

A darne notizia è stata anche l’Agenzia per l’Italia Digitale pubblicando una news sul proprio portale nella quale ha precisato – tra le altre cose - come devono essere perfezionate le modalità di comunicazione circa il rispetto delle citate prescrizioni in materia di accessibilità.

Detta disposizione apre a due letture estensive – e non squisitamente adempimentali - degli obblighi posti in capo alle pubbliche amministrazioni. Il primo riguarda la definizione degli obiettivi di accessibilità che, se da un lato necessariamente dovranno tener conto di quanto previsto dalla legge 4/2004 e dall’insieme delle indicazioni fornite dall’AgID, dall’altro non potranno escludere un approfondimento dei target della missione 5 del Pnrr, nonché una analisi di un ampio gruppo di fonti normative da coordinare fra di loro:

– l’articolo 6 del Dl 80/2021, da porre in essere attraverso la lettura combinata dell’articolo 3 del Dm 132/2022, rispetto ai quali l’accessibilità deve essere gestita nel novero degli obiettivi di valore pubblico, di performance, quindi, di definizione degli standard qualitativi di modellazione ed erogazione dei servizi;

– l’articolo 2 della legge 227/2021, attualizzato dal Dlgs 222/2023, che prevede come per definire le policies e le policy di accessibilità debbano essere implementati processi partecipativi con gli stakeholders di riferimento;

– il Dlgs 82/2022, attuativo della Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, inerente i requisiti di accessibilità di alcuni prodotti e servizi sia digitali che fisici/analogici.

A governare le strategie dell’accessibilità – che dovranno includere anche le tematiche del reclutamento dei lavoratori diversamente abili e della revisione degli ordinamenti professionali con l’introduzione della figura o delle professionalità del Disability Manager – sarà il nuovo Responsabile dell’accessibilità (articolo 3 del DLgs 222/2023) - soggetto che potrebbe coincidere con il Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro previsto dall’articolo 39-ter, comma 1, del Dlgs 165/2001 – il quale sarà chiamato a definire la governance dell’accessibilità viste le ricadute trasversali che già interessano i vari servizi erogati dalle amministrazioni.

Il secondo obbligo è quello collegato alle modalità con le quali rendere conto dello stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro”, oggi – ad avviso di chi scrive - da estendere a ogni forma di lavoro a distanza e, nel caso, anche alle ulteriori virtuose forme di flessibilità organizzativa implementate dalle amministrazioni. Detta lettura estensiva necessariamente dovrà tener conto dell’approccio win-win alla programmazione del lavoro agile e remotizzato, quindi, alla pianificazione dello smart working nella dedicata sottosezione 3.2 del PIAO, nonché alle più recenti misure adottate dal management e dai vertici di ogni amministrazione per attuare le indicazioni previste dalla Direttiva 29.12.2023 in materia di lavoro agile.

L’attuazione della disposizione indicata in apertura impone una profonda riflessione e collegate imminenti azioni che necessariamente dovranno interessare le differenti amministrazioni pubbliche e, in alcuni casi, anche i concessionari dei servizi.

