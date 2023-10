Questionari Corte dei conti, focus sul fondo pluriennale vincolato di Corrado Mancini - Rubrica a cura di Ancrel









Nello specifico il fondo pluriennale vincolato da iscriversi nella prima annualità di bilancio che deriva dagli esercizi precedenti deve essere finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata. Ma soprattutto occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell’entrata che finanzia la spesa con l’adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (determina, decreto o altro).

Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Inoltre in base a quanto disposto al paragrafo 5.4.8 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 è possibile conservare nel fondo pluriennale vincolato le risorse per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione. Invece con riferimento al paragrafo 5.4.9 del medesimo principio contabile le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a quello previsto in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di investimento e che l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Ed inoltre occorre che le spese previste nel quadro economico siano state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l’abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale. Oppure, in alternativa a quest’ultima condizione, siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. L’attività di progettazione e realizzazione dell’opera deve proseguire senza soluzione di continuità secondo le prescrizioni del principio contabile.

Al riguardo, stante le modifiche introdotte dal nuovo codice dei contratti ai livelli di progettazione, si ritiene opportuno un aggiornamento del principio o delle indicazioni operative da parte di Arconet.

