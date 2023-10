Rapporti tra Pa, ok alla collaborazione ma senza invasioni di campo di Pietro Alessio Palumbo

No alla richiesta di accesso agli atti che abbia a oggetto rapporti contrattuali, frutto di accordi intervenuti tra l’amministrazione intimata e soggetti privati terzi









Il principio di leale collaborazione tra Pa ed enti pubblici richiede loro di consentire l’accesso a quei documenti ed informazioni necessari per svolgere al meglio i propri compiti istituzionali. La cooperazione istituzionale deve quindi esser intesa quale strumento che regola la rete dei (buoni) rapporti intercorrenti tra i soggetti pubblici al fine di tutelare la sfera di attribuzioni di ciascuno e di facilitare la realizzazione degli interessi pubblici presidiati.

Tuttavia – ha evidenziato il Tar Lazio con la sentenza n. 13414/2023 – non solo l’applicazione del principio in parola deve avere luogo a condizione di reciprocità, non potendo imporre sacrifici, limitazioni o vincoli ai soggetti la cui cooperazione si invochi; ma soprattutto non possono essere tollerati sconfinamenti o compressioni del campo di azione altrui ovvero forme di malcelato controllo o di condizionamento delle determinazioni assunte da altri nell’esercizio delle competenze normativamente assegnate. Dal che non può trovare accoglimento una richiesta di accesso agli atti, sebbene sorretta dal principio di leale collaborazione, quando abbia ad oggetto rapporti contrattuali, frutto di accordi intervenuti tra l’amministrazione intimata e soggetti privati terzi, cui l’ente pubblico istante sia rimasto del tutto estraneo.

A ben vedere – ha evidenziato il Tar - la leale collaborazione è criterio che governa l’esercizio delle competenze e deve essere inteso quale principio orientato ad assicurare la cooperazione e lo scambio di aiuti tra soggetti pubblici nello svolgimento delle funzioni attribuite dall’ordinamento, ma vanno comunque applicati i presupposti ordinari del diritto d’accesso agli atti: in primis la sussistenza in capo richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale. Il principio di leale collaborazione, al pari dei principi di correttezza, trasparenza e buon andamento, è permeato dall’esigenza di garantire ed agevolare il perseguimento delle finalità istituzionalmente assegnate ai soggetti pubblici. Detto principio - di matrice comunitaria e portato alla luce nel testo costituzionale a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001– impone che le Pa si assistano e si ‘rispettino’ reciprocamente nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, a vantaggio dell’efficienza del pubblico agire nel suo complesso. La cooperazione istituzionale deve quindi essere sempre intesa, anche quando invocata, come nella vicenda, per far valere una pretesa di accesso a documenti amministrativi, quale strumento che regola la rete di rapporti intercorrenti tra i soggetti pubblici al fine di tutelare la sfera di attribuzioni di ciascuno e semplificare la realizzazione degli interessi pubblici. Ma dalla corretta lettura della disciplina emerge anche l’imprescindibile esigenza di funzionalizzare il principio in parola con quello del buon andamento: tale strumento di accesso alle informazioni non può essere utilizzato - scientemente o meno - quale forma di ‘invasione’ della sfera di autonomia riservata ad altra Pa.