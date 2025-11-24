Le ultime pronunce in materia di appalti pubblici
Rti e dichiarazione di subappalto necessario della mandataria
APPALTI – SUBAPPALTO – SUBAPPALTO NECESSARIO – RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA – DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO – LIMITI
In tema di subappalto necessario l’onere dichiarativo deve ritenersi assolto ogni qualvolta il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante. Così in un RTI in caso di subappalto necessario della mandataria è sufficiente...