Rassegna di giurisprudenza in materia di appalti pubblici
Gare per servizi legali: ammessa la partecipazione di raggruppamenti tra avvocati
APPALTI – SERVIZI LEGALI – PARTECIPAZIONE DI RTP – AMMISSIBILITA’ – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE – CUMULABILITA’
A proposito delle gare indette dai Comuni per l’affidamento dei servizi legali, in mancanza nell’avviso di gara di specifiche previsioni che imponessero, con riguardo alla partecipazione da parte dei RTP (ipotesi ammessa per quanto prima detto...