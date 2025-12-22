Rassegna di giurisprudenza in materia di appalti pubblici
La mera sottoposizione a indagini o a procedimento penale non rientra tra i motivi di esclusione
APPALTI – AFFIDABILITA’ DELL’OPERATORE ECONOMICO – FALSITÀ DICHIARATIVA – DICHIARAZIONE RESA DALL’OPERATORE – CIRCOSTANZA DI FATTO DIVERSA DAL VERO – ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 - MOTIVI DI ESCLUSIONE - CONDANNA CON SENTENZA DEFINITIVA - DECRETO PENALE DI CONDANNA - MERA SOTTOPOSIZIONE A INDAGINI O A PROCEDIMENTO PENALE
L’attitudine espulsiva della la falsità dichiarativa può essere predicata...