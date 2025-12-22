I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Rassegna di giurisprudenza in materia di appalti pubblici

di Giovanni F. Nicodemo

La mera sottoposizione a indagini o a procedimento penale non rientra tra i motivi di esclusione

APPALTI – AFFIDABILITA’ DELL’OPERATORE ECONOMICO – FALSITÀ DICHIARATIVA – DICHIARAZIONE RESA DALL’OPERATORE – CIRCOSTANZA DI FATTO DIVERSA DAL VERO – ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 - MOTIVI DI ESCLUSIONE - CONDANNA CON SENTENZA DEFINITIVA - DECRETO PENALE DI CONDANNA - MERA SOTTOPOSIZIONE A INDAGINI O A PROCEDIMENTO PENALE

L’attitudine espulsiva della la falsità dichiarativa può essere predicata...

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+