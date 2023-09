Rassegna in materia di energia da fonti rinnovabili di Mattia Errico









Energia – Impianti per la produzione di energia – Misure di compensazione ambientale – Nota diffida – Lesività

La nota-diffida del Comune volta a ottenere l’adempimento di determinate misure di compensazione non riveste carattere endoprocedimentale, bensì è atto autonomamente lesivo, laddove la stessa contiene, a seguito di rinnovata istruttoria, le definitive statuizioni in ordine alla questione dedotta e intima e mette in mora la società a eseguire, in attuazione di norme regolamentari, in un determinato...