Reclutamento Pa, via al concorso per 338 posti di assistente presso il Mimit di El&E

Il bando è stato pubblicato sul sito inPa. Scadenza 29 settembre. Contratto a tempo indeterminato.









C'è tempo fino al 29 settembre per concorrere al bando per 338 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'"area assistenti" del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), secondo la seguente ripartizione: 90 assistenti amministrativi, 90 assistenti amministrativi contabili, 60 posti di assistente tecnico delle telecomunicazioni, 40 posti di assistente informatico, 38 posti di assistente tecnico, 10 posti di assistente specializzato delle telecomunicazioni e, infine, 10 posti...