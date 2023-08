Reddito di cittadinanza, Regioni chiamate ad adeguare i cataloghi di Gianni Bocchieri

I corsi devono coprire la durata del Supporto per la formazione il lavoro









I percettori di reddito di cittadinanza, che hanno esaurito la sua fruizione di 7 mesi prevista dalla legge di Bilancio per il 2023, potranno fare domanda telematica all’Inps di accesso alla nuova misura, denominata supporto per la formazione e il lavoro (Spfl), a partire dal prossimo primo settembre. L’obiettivo di questa misura è l’individuazione di percorsi di formazione e lavoro assieme alla messa a disposizione di un sistema di incontro tra domanda e offerta di per promuovere l’occupazione. ...