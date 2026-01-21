Referendum costituzionale, entro il 24 gennaio opzione di voto per i residenti all’estero
Utilizzando il modello da reperire presso i consolati o sul sito dell’ufficio consolare e del ministero degli Esteri
L’opzione per esercitare il voto in Italia piuttosto che per corrispondenza deve essere esercitata dai connazionali all’estero entro il 24 gennaio utilizzando il modello da reperire presso i consolati o sul sito dell’ufficio consolare e del ministero degli esteri. Lo comunica il Dait rendendo note le indicazioni per esercitare il voto nel referendum organizzato per marzo.
La consultazione...