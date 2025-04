Referendum, entro il 7 maggio richiesta di voto per corrispondenza dei lettori temporaneamente residenti all’estero

L’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero deve pervenire direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio, in tempo utile per l’immediata comunicazione al ministero dell’Interno. La precisazione arriva dal Viminale.

L’opzione potrà pervenire al Comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona...