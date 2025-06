Referendum: estesa la responsabilità solidale del committente

Il quarto quesito riguarda gli appalti. Si chiede l’abrogazione delle norme che escludono la responsabilità solidale dell’impresa committente per il risarcimento dei danni in caso di infortuni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Il referendum propone l’abrogazione dell’articolo 26, comma 4 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).

La disciplina attuale La responsabilità solidale delle imprese committenti...